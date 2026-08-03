Бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан» собрал в Казани 200 компаний

В Казани стартовал бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан». На него съехались около 200 компаний из двух республик, чтобы провести B2B-переговоры, найти деловые контакты и подписать соглашения.

Вице-премьер Татарстана и глава Минпромторга Олег Коробченко назвал такие встречи «очень эффективными». По его словам, бизнесмены общаются напрямую, без посредников, и это дает заметный плюс приросту экспорта и импорта между странами. Главная цель — нарастить выручку и усилить взаимодействие.

Взаимная торговля республик растет уже несколько лет подряд. Сейчас ее объем достигает около 500 миллионов долларов. Участники форума надеются, что живое общение подтолкнет эти цифры вверх.