Экономика

Бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан» собрал в Казани 200 компаний

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани открылся бизнес-форум «Татарстан – Узб...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани стартовал бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан». На него съехались около 200 компаний из двух республик, чтобы провести B2B-переговоры, найти деловые контакты и подписать соглашения.

Вице-премьер Татарстана и глава Минпромторга Олег Коробченко назвал такие встречи «очень эффективными». По его словам, бизнесмены общаются напрямую, без посредников, и это дает заметный плюс приросту экспорта и импорта между странами. Главная цель — нарастить выручку и усилить взаимодействие.

Взаимная торговля республик растет уже несколько лет подряд. Сейчас ее объем достигает около 500 миллионов долларов. Участники форума надеются, что живое общение подтолкнет эти цифры вверх.

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