Могут повлиять на проект: жителей Челнов спрашивают о пожеланиях при благоустройстве озера в парке «Прибрежный»

Жителей Набережных Челнов спрашивают о благоустройстве озера в парке «Прибрежный»

Онлайн-опрос граждан был запущен специалистами бюро «Архитектурный десант». Мнение граждан поможет им разработать концепцию развития озера «Лесное» в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах. Третий этап благоустройства парка начнется в 2024 году - в него войдет и само озеро.

Жителям города, принимающих участие вопросе, предлагаю рассказать, как они проводят время у озера, с какими они сталкиваются трудностями, а также о том, какой они видят данную территорию в будущем. Архитекторам эти данные помогут в реализации проекта благоустройства. Опрос анонимным и не займет больше трех минут.

Работа над проектом благоустройства парка «Прибрежный» началась в 2021 году. Когда первая очередь благоустройства была завершена, в 2022 году, в парке появились детская и спортивная площадка, кафе, система маршрутов для лечебной ходьбы и площадка для выгула собак. Помимо того, благоустроили и входную группу от остановки «Дворец спорта».