Минспорта о гранте Загитовой в размере 74,8 млн рублей: могла запросить и больше

Фигуристка Алина Загитова попросила грант - 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое пройдет в культурной столице России.

Министр спорта Владимир Леонов сообщил, что Алина со своей команда организовали в Казани ледовое шоу, в котором девушка выступила как генменеджер. Зрители были довольны мероприятием.

По словам министра, власти довольны шоу, которое провела олимпийская чемпионка в Татарстане и когда она в настоящее время хочет получить новые гранты и возможности, это ее дело. Из-за того, что в проекте много нюансов, сложно понять, насколько эта сумма большая, пишет sports.ru.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя фигурантка Алина Загитова заявила, что после гастролей в Сочи она решила, что у нее появилось выгорание от работы. На время олимпийская чемпионка хочет отдохнуть от работы.