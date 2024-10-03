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Минспорта о гранте Загитовой в размере 74,8 млн рублей: могла запросить и больше

Фигуристка Алина Загитова попросила грант - 74,...

Алина Загитова

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Фигуристка Алина Загитова попросила грант - 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое пройдет в культурной столице России.

Министр спорта Владимир Леонов сообщил, что Алина со своей команда организовали в Казани ледовое шоу, в котором девушка выступила как генменеджер. Зрители были довольны мероприятием.

По словам министра, власти довольны шоу, которое провела олимпийская чемпионка в Татарстане и когда она в настоящее время хочет получить новые гранты и возможности, это ее дело. Из-за того, что в проекте много нюансов, сложно понять, насколько эта сумма большая, пишет sports.ru.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя фигурантка Алина Загитова заявила, что после гастролей в Сочи она решила, что у нее появилось выгорание от работы. На время олимпийская чемпионка хочет отдохнуть от работы.

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