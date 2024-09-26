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22-летняя Алина Загитова заявила о выгорании

Загитова сообщила, что после того, как она верн...

Алина Загитова

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22-летняя фигурантка Алина Загитова заявила, что после гастролей в Сочи она решила, что у нее выгорание от работы. На время олимпийская чемпионка хочет отдохнуть от работы.

Загитова сообщила, что после того, как она вернулась в Москву, у нее произошло выгорание. По этой причине она 2 два отвлечется от работы и отдохнет.

Напомним, Алина получила золото на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Кроме того, на счету девушки победы на различных чемпионатах мира и Европы. В 2019 году Загитова на время приостановила свою карьеру в фигурном катании.

Ранее мы писали о том, что потасовка с участием сразу нескольких участков случилась на игре между командами "КАМАЗ" — "Торпедо". Выяснилось, что тренер накинулся на футболиста команды из Набережных Челнов Татарстана. Об этом стало известно из прямой трансляции.

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