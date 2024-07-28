Минниханов пожелал игрокам ФК «Рубин» результативной игры и меньше травм
Глава Татарстана встретился с футболистами и тренерами «Рубина» на базе клуба.
Рустам Минниханов отметил, что во время прошлого сезона игроки футбольного клуба показывали уверенную и стабильную игру. Глава РТ подчеркнул, что важно бороться во время проигрыша, и пожелал футболистам результативной игры и меньше травм.
Глава Татарстана добавил, что жители региона болеют за команду.
Ранее стало известно, что «Зенит» разгромил «Рубин» во время матча 27 июля на стадионе «Ак Барс Арена». Счет составит 4:0.
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