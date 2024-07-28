Дали сопернику много простора: Рахимов прокомментировал разгром «Рубина» в матче с «Зенитом»

«Зенит» разгромил «Рубин» во время матча в Казани. Футбольный матч прошел 27 июля на стадионе «Ак Барс Арена». Питерцы одержали победу над казанцами со счетом 4:0.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что казанцы «допускали технический брак» и «дали сопернику много простора». Когда «Рубин» упустил мячи, то начал пытаться прессинговать, но это привело к оголению зоны.

Рахимов отметил, что, скорей всего, ему придется жестко поговорить с некоторыми подопечными. Проигрыш казанской команды — это не только вина вратаря, но и поражение всей команды, пишет kazan.kp.ru.