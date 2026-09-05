Экономика

Топливо в Италии подорожало на 5,5 цента за месяц

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Италии розничные цены на автомобильное топлив...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Италии розничные цены на автомобильное топливо выросли на 5,5 цента за месяц. Удорожание зафиксировано с 5 августа, подсчитало агентство ANSA.

По данным министерства по делам предприятий и продукции «сделано в Италии», сейчас средняя цена литра бензина составляет €2,052, дизельного топлива — €2,146. На автострадах топливо может стоить почти €2,2 за литр.

Действие мер правительства по снижению акцизов на общих основаниях истекает на следующей неделе. После этого льготы сохранят только для отдельных категорий граждан и транспортных компаний.

Национальный регулятор Arera сообщил об увеличении стоимости газа для потребителей в августе на 6,9% к предыдущему месяцу. По данным ISTAT, годовое удорожание газа достигло 11,3%, электричества — 17,9%.

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