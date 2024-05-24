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«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Ильназ считает это незаконным

pixabay.com

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Ильназ Галявиев, который отбывает пожизненное наказание за стрельбу в гимназии, подал заявление в Верховный суд РТ. Парень просит отменить решение судебной инстанции об изъятии трети жилищной площади.

Долю Галявиева в родительской квартире было принято конфисковать, чтобы обеспечить иски от пострадавших по уголовному делу, пишет Газета.Ru.

Но как пишут СМИ, Ильназ считает это незаконным, потому что не участвовал в судебных заседаниях и его не уведомили о решении суда.

Кроме того, стрелок сообщил, что не тратил своих денег на покупку и обустройство жилья — все это делали его родители.

Ранее мы писали о том, что в Казани идет проверка после смертельного наезда трамвая на рабочего.

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