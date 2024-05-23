Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани идет проверка после смертельного наезда трамвая на рабочего

После трагического происшествия с трамваем, который сбил рабочего, в Казани началась проверка.

Подписаться в Telegram

После трагического происшествия с трамваем, который сбил рабочего, в Казани началась проверка. Сейчас прокуратура Татарстана рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, инцидент случился 22 мая примерно в 18:20 на проспекте Ямашева. В это время работники МУП «Метроэлектротранс» занимались установкой стыков трамвайных путей. В результате один человек погиб, другой был доставлен в больницу.

Предварительно установлено, что мужчины не были одеты в специальные жилеты, поэтому водитель трамвая мог не заметить их. Причины инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что Ильназ Галявиев, который устроил
стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Взятка в размере 20 млн рублей: какой срок грозит экс-министру образования РТ

Интересное в Казани

день назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

очистка от клещей тараканов в квартире

Новости Татарстана

день назад

В РТ возвращаются ночные заморозки

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

монтаж гипсокартона цена за работу в Санкт-Петербурге

Новости Казани

8 часов назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Казани

день назад

В Казани в Советском районе будет новый ЖК

Новости Татарстана

9 часов назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Новости Татарстана

6 часов назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Новости Татарстана

день назад

Экс-главу Минобразования Татарстана Энгеля Фаттахова могут арестовать за взятку
Лонгриды
час назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Казани

25 минут назад

В Казани идет проверка после смертельного наезда трамвая на рабочего

Интересное в Казани

8 часов назад

Чем занять детей на летних прогулках

Новости Казани

35 минут назад

Определили состав команды России на шахматный турнир на Играх БРИКС в Казани

Новости Татарстана

45 минут назад

Король Бахрейна примет участие в саммите БРИКС в Казани
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
7 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

55 минут назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры

Новости Казани

час назад

В центре Казани временно ограничат движение транспорта

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ вновь объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки