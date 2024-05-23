В Казани идет проверка после смертельного наезда трамвая на рабочего

После трагического происшествия с трамваем, который сбил рабочего, в Казани началась проверка. Сейчас прокуратура Татарстана рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.



По данным следствия, инцидент случился 22 мая примерно в 18:20 на проспекте Ямашева. В это время работники МУП «Метроэлектротранс» занимались установкой стыков трамвайных путей. В результате один человек погиб, другой был доставлен в больницу.



Предварительно установлено, что мужчины не были одеты в специальные жилеты, поэтому водитель трамвая мог не заметить их. Причины инцидента выясняются.



Ранее стало известно, что Ильназ Галявиев, который устроил

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