Из Татарсана могут запустить самолёты в Катаром и Индией

Татарстан и Катар могут установить прямое воздушное сообщение. Предложение об этом поступило из Казани и в настоящее время активно обсуждается. Кроме того, также рассматривается возможность запуска прямых рейсов в Индию.

Новые авиарейсы способствуют увеличению туристического потока и улучшению торгово-экономических отношений.

Татарстан обсудил этот вопрос с посолом Катара. Предлагается установить прямые авиасообщения между республикой и Дохой при помощи татарских авиалиний. Он также добавил, что в ближайшее время будет предложение по этому вопросу поступлено к посольству. Отношение Катара к этой инициативе определит будущее сотрудничество.