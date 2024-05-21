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· 16+ · Алина Алмакаева

Из Татарсана могут запустить самолёты в Катаром и Индией

Татарстан и Катар могут установить прямое воздушное сообщение.

catherineasquithgallery.com

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Татарстан и Катар могут установить прямое воздушное сообщение. Предложение об этом поступило из Казани и в настоящее время активно обсуждается. Кроме того, также рассматривается возможность запуска прямых рейсов в Индию.

Новые авиарейсы способствуют увеличению туристического потока и улучшению торгово-экономических отношений.

Татарстан обсудил этот вопрос с посолом Катара. Предлагается установить прямые авиасообщения между республикой и Дохой при помощи татарских авиалиний. Он также добавил, что в ближайшее время будет предложение по этому вопросу поступлено к посольству. Отношение Катара к этой инициативе определит будущее сотрудничество.

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