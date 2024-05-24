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Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ

По предварительным данным, некоторым студентам предложили перебраться в «Студенческий городок»

Лилия Хазимуллина

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Из Деревни Универсиады Татарстана на время выселят студентов Казанского федерального университета. Говорится об обучающихся института физики. Об этом рассказала команда Ксении Собчак в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Предположительно, учеников могут выселить из-за предстоящих Игр БРИКС. По предварительным данным, некоторым студентам предложили перебраться в «Студенческий городок» после сессии.

При этом, студенты каждый год на лето выезжают из общежития до начала учебного года. В конце августа учащиеся возвращаются. Именно поэтому этот процесс нормален.

Ранее мы писали о том, что уроженка Казани Малика Разакова стала заслуженной артисткой РФ 10 мая.

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