Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ
Лилия Хазимуллина
Из Деревни Универсиады Татарстана на время выселят студентов Казанского федерального университета. Говорится об обучающихся института физики. Об этом рассказала команда Ксении Собчак в телеграм-канале «Осторожно, новости».
Предположительно, учеников могут выселить из-за предстоящих Игр БРИКС. По предварительным данным, некоторым студентам предложили перебраться в «Студенческий городок» после сессии.
При этом, студенты каждый год на лето выезжают из общежития до начала учебного года. В конце августа учащиеся возвращаются. Именно поэтому этот процесс нормален.
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