Уроженка Казани Малика Разакова стала заслуженной артисткой РФ 10 мая

Заслуженная артистка Татарстана и Башкирии Малика Разакова теперь является и заслуженной артисткой РФ, пишет телеграм-канал полпредства РТ в Москве.

Концерт состоялся в Кремлевском дворце. Там женщина спела с Владимиром Маркиным новую песню.

Известно, что Малика исполняет песни на 6 языках: русском, татарском, башкирском, турецком, английском и узбекском.

По словам Маркина, звание певице присудили указом главы государства Владимира Путина еще 10 мая.

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