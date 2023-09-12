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· Алина Алмакаева

Хуснуллин и Минниханов обсудили строительство дороги М-12 Москва-Казань

Хуснуллин и Минниханов обсудили строительство дороги М-12 Москва-Казань

rais.tatarstan.ru

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На эти дни Владивосток принимает одно из наиболее значимых деловых мероприятий - Восточный экономический форум (ВЭФ). В ходе форума возможность встретиться получила делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым и вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

В пресс-службе главы региона было официально объявлено, что на встрече было обсуждено строительство в Татарстане высокоскоростной автомагистрали М-12, известной как «Москва-Казань». Планируется, что трасса пройдет через пять районов региона: Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский. Это даст возможность преодолеть расстояние между Москвой и Казанью всего за 6,5 часов, вместо стандартных и знакомых многим 12.

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