Хуснуллин и Минниханов обсудили строительство дороги М-12 Москва-Казань

На эти дни Владивосток принимает одно из наиболее значимых деловых мероприятий - Восточный экономический форум (ВЭФ). В ходе форума возможность встретиться получила делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым и вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

В пресс-службе главы региона было официально объявлено, что на встрече было обсуждено строительство в Татарстане высокоскоростной автомагистрали М-12, известной как «Москва-Казань». Планируется, что трасса пройдет через пять районов региона: Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский. Это даст возможность преодолеть расстояние между Москвой и Казанью всего за 6,5 часов, вместо стандартных и знакомых многим 12.