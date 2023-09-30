Гол и голевой пас Кордобы: почему "Рубин" вновь проиграл

В рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» потерпел поражение в матче с «Краснодаром» со счетом 0:2.

«Краснодар» перед этой встречей занимал ведущую позицию в чемпионате. Перед началом 10 тура «быки» опережали преследующих «Крылья Советов» на 3 очка, поэтому ребята были полны решимости укрепить свое лидерство. «Рубин» же находился на 12-й строчке таблицы.

Игра началась с преимущества гостей на поле. За первые 20-30 минут команда Владимира Ивича удавалось держать инициативу и постоянно создавать давление на воротах Юрия Дюпина. Самый опасный момент произошел на 22-й минуте, когда Никита Кривцов попал мячом в перекладину после передачи Батчи. Однако, уже через две минуты гости смогли открыть счет.

Эта победа стала пятой в шести последних матчах для «быков». Всего после 10 туров подопечные Ивича набрали уже 24 очка. «Рубин» же с 9 очками опустился на 13-е место в Премьер-лиге.