Главу Менделеевского района Татарстана Беляева вновь взломали в соцсетях
Радмир Беляев
Злоумышленники создали фейковый телеграм-канал Главы Менделеевского района Татарстана Радмира Беляева. Об этом мужчина рассказал в своих соцсетях.
Он предупредил людей о том, что сообщения рассылает не он, сейчас сотрудники полиции занимаются этим вопросом.
Ранее мы писали о том, что девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту.
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