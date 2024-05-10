Главу Менделеевского района Татарстана Беляева вновь взломали в соцсетях

Злоумышленники создали фейковый телеграм-канал Главы Менделеевского района Татарстана Радмира Беляева. Об этом мужчина рассказал в своих соцсетях.

Он предупредил людей о том, что сообщения рассылает не он, сейчас сотрудники полиции занимаются этим вопросом.

Ранее мы писали о том, что девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту.