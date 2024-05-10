Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Студентка Казанского Федерального университета Марта Макарова, которая учится на переводчика немецкого языка снялась в рекламе службы по контракту. Кроме того, девушка является разведчиком с позывным Алекс.

По данным издания «Татар-информ», у Марты уже есть медаль «За отвагу», 2 контузии, а также осколочное минометное ранение. После начала мобилизации в России, девушка приняла решение отправиться на фронт. А не так давно она снялась в рекламе службы по контракту Минобороны.

Макарова отметила, что она профессионально занималась спортом и давно мечтала стать военнослужащим.

Ранее мы писали о том, что музыканты «Волга-Волга» из Казани спели песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы.