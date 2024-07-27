Гидрометцентр предупредил татарстанцев о грозах и ветре до 18 м/с

Завтра 28 июля в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом рассказали в Гидрометцентре Республик Татарстан.

Ночью прогнозируются грозы и порывистый ветер. В ночное и дневное время его скорость может достигать 15-18 метров в секунду.

Ранее мы писали о том, что в «зеленом доме» Казани на Чернышевского работал бордель. По информации Следственного комитета и прокуратуры, в этих строениях незаконно работали граждане. К оказанию интима, как думают сотрудники полиции, привлекли и 17-летнюю девушку.

Кроме того, мы говорили, что начальника Социальной защиты Казани оштрафовали за невыдачу документа отцу. Сотрудники прокуратуры возбудили административное дело за нарушение предоставления госуслуги и направили его в судебную инстанцию.

Также, стало известно, что в РТ уличных аниматоров начнут штрафовать до 5 000 за навязывание услуг.