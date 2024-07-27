Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В РТ уличных аниматоров начнут штрафовать до 5 000 за навязывание услуг

Законопроект был принят 11 июля 2024 года

pixabay.com

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Глава РТ подписал новый закон, по которому за навязывание различных товаров и услуг на улице можно получить штраф.

Такое нововведение касается аниматоров с животными и других услуг на открытых территория.

Теперь, за первое нарушение можно получить предупреждение или штраф - 1,5 тыс. рублей, за новое в течение года - уже от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Составлять протоколы станут сотрудники органов местного самоуправления Татарстана.

Законопроект был принят 11 июля 2024 года, он начнет действовать после 10 дней с момента публикации.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан с 1 марта 2025 года ограничат время продажи алкоголя на 12 часов.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане зафиксировали 4 случая лихорадки Западного Нила. Известно, что больше 80% заболеваний фиксируются в субъектах Южного федерального округа.

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