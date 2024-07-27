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Начальника Соцзащиты Казани оштрафовали за невыдачу документа отцу

Суд признал сотрудника виновным и решил наложит...

Екатерина Елисеева

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Прокуратура в Казани организовала проверку в теротделе соцзащиты после жалобы родителя, которому на незаконных основаниях не дали копию удостоверения многодетной семьи. Об этом рассказали в ведомстве.

Оказалось, что руководитель отдела отказал из-за того, что он неверно понял регламент по предоставлению этой услуги.

Сотрудники прокуратуры возбудили административное дело за нарушение предоставления госуслуги и направила его в судебную инстанцию.

Суд признал сотрудника виновным и определил для него штраф.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан уличных аниматоров начнут штрафовать до 5 000 за навязывание услуг. Составлять протоколы станут сотрудники органов местного самоуправления Татарстана.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане с 1 марта 2025 ограничат время и места продажи алкоголя.

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