В «зеленом доме» Казани на Чернышевского работал бордель

В доме на Чернышевского в Казани в период с 2022 по 2023 годах был самый настоящий притон. Об этом сообщили в суде. В деле есть обвиняемый - Евгения Покровская жене арестованного бывшего прокурора Алия Купова, пишет издание «Реальное временя».

Оказалось, что незаконные услуги оказывались на улице Чернышевского, 24/23 или в «зеленом доме», а также в домах на ул. Чистопольской и Татарстан. По информации Следственного комитета и прокуратуры, в этих строениях также были бордели. К оказанию интима, как думают сотрудники полиции, привлекли и 17-летнюю девушку.

Свою вину Евгения не признала.

Ранее мы писали о том, что начальника Социальной защиты Казани оштрафовали за невыдачу документа отцу. Сотрудники прокуратуры возбудили административное дело за нарушение предоставления госуслуги и направили его в судебную инстанцию.