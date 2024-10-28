Фигуристка из Татарстана Елизавета Осокина выиграла 1-й этап Гран-при России

Артем Грицаенко Елизавета Осокина победили в парном турнире.

Фигуристка из Татарстана одержала победу на парном турнире 1-го этапа Гран-При Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве спорта Республики Татарстан.

Соревнования проводятся в Магнитогорске. Известно, что спортсмены получили 211.80 баллов. На втором месте в списке оказались Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а на третьем месте можно увидеть — Алису Блинникову и Алексея Карпова.

Напомним, Осокиной 17 лет, а Грицаенко уже совершеннолетний, молодому человеку 22 года. Пара победила на этапе Гран-При в первый раз.

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