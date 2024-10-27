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· 16+ · Екатерина Елисеева

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу

Отношения у пары начались позже

pixabay.com

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Владелица частного казанского детского сада хотела выиграть денежные средства на путешествие в программе «4 свадьбы».

Прямо на церемонии бракосочетания она удивила своих соперниц и призналась, что она беременна. И немного поругалась с конкуренткой, которая пришла в белом платье.

Выяснилось, что 41-летний бизнесмен Алексей встретился с 27-летней Вероникой, когда она пошла работать в его фирму. Вот только отношения у пары начались позже. Спустя 2 месяца отношений девушка узнала, что она беременна. На 1 торжестве местная жительница уже была в положении. Так, через некоторое время возлюбленные приняли решение сыграть еще одну свадьбу, но уже с венчанием, пишет 116.ру.

Ранее мы писали о том, что в Вахитовском и Приволжском районах региональной столице Республики Татарстан высадят 3878 деревьев. Об этом рассказали в ТГ МУП «Горводзеленхоз».

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