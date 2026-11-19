В Татарстане резко выросло число происшествий с газом, а также количество летальных исходов. За неполный 2026 год из-за этого погибли десять человек, тогда как в 2025 году — четыре. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

По его словам, большинство трагедий происходит из-за самоуверенной беспечности жителей, которые не соблюдают элементарные правила безопасности. Специалисты вместе с сотрудниками ГЖИ проводят рейды, особое внимание уделяя домам с проточными водонагревателями — таких в республике более пяти тысяч. Проверяют качество техобслуживания, исправность вентиляции и дымовых каналов. Обходы уже прошли в Казани, Бугульме и Альметьевске — эти города являются основными источниками происшествий.

Саляхов подчеркнул, что газовая колонка или котел требует системного подхода: важно исправное оборудование, приток воздуха и работающая система дымоудаления. На сегодняшний день по всей республике отключены от газа более 1200 квартир с проточными водонагревателями, больше всего в Казани — свыше 1050. Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Казани от газа отключили 1093 квартиры в 81 доме из-за нарушений в работе систем дымоудаления и вентиляции.