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· Полина Модестова

Долг в 101 миллион рублей: сооснователь Finiko Кирилл Доронин признан банкротом

Сооснователя Finiko Кирилла Доронина признали банкротом в августе 2023 года
Долг в 101 миллион рублей: сооснователь Finiko Кирилл Доронин признан банкротом

pixabay

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Сооснователь пирамиды Finiko Кирилл Доронин был признан банкротом арбитражным судом Татарстана. В отношении него была введена процедура реализации имущества Резолютивная часть решения была опубликована на сайте суда.

Напомним, что с иском о банкротстве мужчины обратилось московское ООО «Вента» из-за долга в 101 миллион рублей. В апреле этого года судом была введена в отношении должника процедура реструктуризации долгов, но, спустя лишь четыре месяца, уже в августе, его признали банкротом. Была введена процедура реализации имущества. Суд также обязал Доронина передать финансовому управляющему все свои банковские карты в течение одного рабочего дня, а также оплатить госпошлину в шесть тысяч рублей.

Рассматривать отчет финансового управляющего планируют в январе 2024 года. Стоит отметить, что сам дорохин в рамках банкротного дела подавал в суд заявление, в котором заявил о фальсификации документов, предоставляемых ООО «Вента». Суд в удовлетворении отказал, сообщает «БИЗНЕС Online»

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