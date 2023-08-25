Долг в 101 миллион рублей: сооснователь Finiko Кирилл Доронин признан банкротом

Сооснователя Finiko Кирилла Доронина признали банкротом в августе 2023 года

Сооснователь пирамиды Finiko Кирилл Доронин был признан банкротом арбитражным судом Татарстана. В отношении него была введена процедура реализации имущества Резолютивная часть решения была опубликована на сайте суда.

Напомним, что с иском о банкротстве мужчины обратилось московское ООО «Вента» из-за долга в 101 миллион рублей. В апреле этого года судом была введена в отношении должника процедура реструктуризации долгов, но, спустя лишь четыре месяца, уже в августе, его признали банкротом. Была введена процедура реализации имущества. Суд также обязал Доронина передать финансовому управляющему все свои банковские карты в течение одного рабочего дня, а также оплатить госпошлину в шесть тысяч рублей.

Рассматривать отчет финансового управляющего планируют в январе 2024 года. Стоит отметить, что сам дорохин в рамках банкротного дела подавал в суд заявление, в котором заявил о фальсификации документов, предоставляемых ООО «Вента». Суд в удовлетворении отказал, сообщает «БИЗНЕС Online»