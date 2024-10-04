Депутат из Мамадышского района предстанет перед судом за смерть 10-летнего сына

По словам отца, несовершеннолетний мальчик катался на квадроцикле и внезапно перевернулся. Ребенок умер до приезда скорой медицинской помощи. По предварительным данным, местный житель погиб из-за черепно-мозговой травмы. Об этом рассказали в СУ СК по Татарстану.

Чиновник из Мамадышского района Республики Татарстан окажется в суде за смерть своего сына

По информации следствия, мужчина дал 10-летнему ребенку покататься на багги. В один из дней мальчик не справился с управлением и умер после дорожного происшествия от травм.

Ранее мы писали о том, что женщина с инвалидностью 1 группы сломала себе позвоночник в татарстанском автобусе №43. Пассажиры рассказали, что водитель нажал на педали, чтобы избежать дорожного происшествия, потому что общественный транспорт, вероятно, подрезали.