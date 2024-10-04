Инвалид 1 группы сломала позвоночник в татарстанском автобусе №43

Женщина-инвалид в Республике Татарстан пострадала в автобусе №43 после того, как водитель резко нажал на тормоз. По предварительным данным, потерпевшая сломала позвоночник.

Пассажиры рассказали, что водитель нажал на педали, чтобы избежать дорожного происшествия, потому что общественный транспорт, вероятно, подрезали. Люди стали падать, а женщина с инвалидностью 1 группы ударилась спиной о поручень. Об этом стало известно из телеграм-канала Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что пьяный мужчина в Казани выпал из трамвая и разбил голову. По предварительным данным, пассажир продолжительное время с кем-то говорил по телефону, а когда двери трамвая захлопнулись и он отправился в путь, мужчина вспомнил, что ему надо было выйти. Он с другим пассажиром стал раздвигать двери, пока люди пытались их отговорить.