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Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев попал под атаку дрона

Атака произошла недалеко от линии боевого сопри...

pixabay.com

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Поздно ночью украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились глава Союза Добровольцев Донбасса и депутат Госдумы Александр Бородай, а также депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев.

Атака произошла недалеко от линии боевого соприкосновения, где проходило совещание с участием Бородая и Шарафиева.

Как сообщил Эдуард Шарафиев, никто не пострадал. Он добавил, что машина была лишь немного повреждена, а его ногу обожгло. Депутат отметил, что в целом, можно считать, что все обошлось.

Ранее мы писали о том, что суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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