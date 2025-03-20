Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев попал под атаку дрона

Поздно ночью украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились глава Союза Добровольцев Донбасса и депутат Госдумы Александр Бородай, а также депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев.

Атака произошла недалеко от линии боевого соприкосновения, где проходило совещание с участием Бородая и Шарафиева.

Как сообщил Эдуард Шарафиев, никто не пострадал. Он добавил, что машина была лишь немного повреждена, а его ногу обожгло. Депутат отметил, что в целом, можно считать, что все обошлось.

Ранее мы писали о том, что суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме.