Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме

В ходе плановой проверки кулинарии «Оливье», расположенной на улице Гоголя, 39, в 6 образцах готовых блюд была обнаружена кишечная палочка. Это свидетельствует о нарушениях в процессе приготовления пищи, несоответствии стандартам личной гигиены сотрудников и представляет опасность для здоровья потребителей. В связи с этим Бугульминский территориальный отдел Роспотребнадзора по Татарстану провел внеплановую проверку, согласованную с Прокуратурой Республики Татарстан.

Проверка выявила несколько нарушений санитарных норм, в том числе:

отсутствие производственного контроля по системе ХАССП;

нарушение технологического процесса, что привело к смешению сырья и готовой продукции;

несоответствие технологии приготовления салата из свежих овощей, что подтвердили лабораторные исследования (в пробе был обнаружен кишечный микроб);

отсутствие маркировки на разделочном и уборочном инвентаре.

В отношении индивидуального предпринимателя Мустафина В.В. были составлены протоколы о правонарушении и временном приостановлении деятельности. Цех был опечатан, а работники кулинарии направлены на дополнительное гигиеническое обучение.

По решению Бугульминского городского суда деятельность производственного цеха кулинарии «Оливье» приостановлена на 7 дней.