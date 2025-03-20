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Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме

Проверка выявила несколько нарушений санитарных...

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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В ходе плановой проверки кулинарии «Оливье», расположенной на улице Гоголя, 39, в 6 образцах готовых блюд была обнаружена кишечная палочка. Это свидетельствует о нарушениях в процессе приготовления пищи, несоответствии стандартам личной гигиены сотрудников и представляет опасность для здоровья потребителей. В связи с этим Бугульминский территориальный отдел Роспотребнадзора по Татарстану провел внеплановую проверку, согласованную с Прокуратурой Республики Татарстан.

Проверка выявила несколько нарушений санитарных норм, в том числе:

  • отсутствие производственного контроля по системе ХАССП;
  • нарушение технологического процесса, что привело к смешению сырья и готовой продукции;
  • несоответствие технологии приготовления салата из свежих овощей, что подтвердили лабораторные исследования (в пробе был обнаружен кишечный микроб);
  • отсутствие маркировки на разделочном и уборочном инвентаре.

В отношении индивидуального предпринимателя Мустафина В.В. были составлены протоколы о правонарушении и временном приостановлении деятельности. Цех был опечатан, а работники кулинарии направлены на дополнительное гигиеническое обучение.

По решению Бугульминского городского суда деятельность производственного цеха кулинарии «Оливье» приостановлена на 7 дней.

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