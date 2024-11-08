Челнинка 7 ноября обнаружила тело 34-летнего сына в подъезде

В Набережных Челнах Республики Татарстан местная жительница обнаружила тело своего ребенка – он был на лестничной клетке в подъезде здания 47/02. Выяснилось, 34-летний умерший жил в квартир этого дома. Есть информация, что он нигде не работал. Все случилось 7 ноября 2024 года.

По сведениям издания Chelny-biz.ru из своих источников, заметных признаков насильственной смерти у мужчины не было. Точную причину гибели еще предстоит узнать судебным медицинским экспертам.

Ранее мы писали о том, что в Казани в настоящее время судят 56-летнего таксиста-отравителя. Известно, что ему грозит до 20 лет заключения.

На минувшем заседании после оглашения приговора Зубрилин признал только одну ситуацию, а именно подделку паспорта. С другими преступлениями он не согласен. Что делал мужчина со своими пассажирами?