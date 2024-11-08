Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Челнинка 7 ноября обнаружила тело 34-летнего сына в подъезде

Есть информация, что он нигде не работал

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах Республики Татарстан местная жительница обнаружила тело своего ребенка – он был на лестничной клетке в подъезде здания 47/02. Выяснилось, 34-летний умерший жил в квартир этого дома. Есть информация, что он нигде не работал. Все случилось 7 ноября 2024 года.

По сведениям издания Chelny-biz.ru из своих источников, заметных признаков насильственной смерти у мужчины не было. Точную причину гибели еще предстоит узнать судебным медицинским экспертам.

Ранее мы писали о том, что в Казани в настоящее время судят 56-летнего таксиста-отравителя. Известно, что ему грозит до 20 лет заключения.

На минувшем заседании после оглашения приговора Зубрилин признал только одну ситуацию, а именно подделку паспорта. С другими преступлениями он не согласен. Что делал мужчина со своими пассажирами?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Новости России

20 часов назад

ВТБ открыл первые точки обслуживания в ДНР и Запорожской области

услуга барьерная защита от клопов что это такое

Новости Казани

день назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

2 дня назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

афазиолог в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости Татарстана

день назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Казани

5 часов назад

Сын мэра Казани Тагир Метшин стал старшим преподавателем Казанского вуза

Новости Татарстана

день назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Лонгриды

20 часов назад

«Дешевле Казани»: почему россияне покупают недвижимость в Турции
Лонгриды
20 часов назад

«Дешевле Казани»: почему россияне покупают недвижимость в Турции

Год назад редакция PROKAZAN готовила материал о...

Новости Казани

44 минуты назад

Девушка из Казани в музыкальном шоу «Ярче звёзд» поборется за 500 000 рублей

Новости России

20 часов назад

ВТБ открыл первые точки обслуживания в ДНР и Запорожской области

Новости Татарстана

час назад

Челнинка 7 ноября обнаружила тело 34-летнего сына в подъезде

Новости Казани

час назад

Движение по Горьковскому шоссе хотят открыть уже в декабре
Противопожарный режим на новогодние праздники в...
Новости Татарстана
19 минут назад

Противопожарный режим на новогодние праздники в РТ продлится 2 недели

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ открылся парк альпак

Новости Казани

3 часа назад

В Казани судят 56-летнего таксиста-отравителя, ему грозит до 20 лет заключения

Новости Казани

5 часов назад

Не все дома казанцев дождутся капительного ремонта
ВТБ улучшает условия по накопительным счетам
Новости России
6 дней назад

ВТБ улучшает условия по накопительным счетам