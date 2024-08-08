АО «Сетевая компания» РТ получила серебряный уровень системы «Тойота»

АО «Сетевая компания» стала обладателем серебряного уровня соответствия производственной системы «Тойота». В течение 10 суток специалисты «Toyota Engineering Corporation» посетили предприятия электросетей и провели в них аудиты. Как итог, организация получила 3,76 балла по производству и 3,59 балла по управлению.

Президент компании «Toyota Engineering Corporation» рассказал, что на планете нет фирм, которые смогли бы получить 5 баллов.