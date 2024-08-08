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АО «Сетевая компания» РТ получила серебряный уровень системы «Тойота»

Президент компании «Toyota Engineering Corporat...

АО «Сетевая компания»

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АО «Сетевая компания» стала обладателем серебряного уровня соответствия производственной системы «Тойота». В течение 10 суток специалисты «Toyota Engineering Corporation» посетили предприятия электросетей и провели в них аудиты. Как итог, организация получила 3,76 балла по производству и 3,59 балла по управлению.

Президент компании «Toyota Engineering Corporation» рассказал, что на планете нет фирм, которые смогли бы получить 5 баллов.

«Даже сама Toyota оценивает свою работу на заводах на 4,2 - 4,6 балла. Большинство компаний, в том числе и японских, находятся в диапазоне от 1 до 2 баллов. Еще меньше - набрали оценку в диапазоне от 2 до 3 баллов. «Сетевая Компания» - одна из десяти компаний в мире, удостоенная серебряного уровня сразу по двум направлениям – производственной части и управлению», - признался Тосиа Хорикири.

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