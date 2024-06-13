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Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Бикмуллин заявил, что его цель - пойти защищать родину

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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13 июня стало известно, что Альберт Бикмуллин, который в декабре 2023 года, когда спас девочку в Юдино, планирует уйти в зону специальной военной операции. В тот день мужчина проходил мимо дома, когда неадекватный житель выкинул с балкона 5 этажа полуторагодовалого ребенка. К счастью, Альберт подоспел вовремя и поймал девочку.

В апреле спасителю вручили ведомственную медаль «Доблесть и отвага». В мае 2024 года, глава МВД РФ дал ему нагрудный знак «За содействие МВД».

Бикмуллин заявил, что его цель - пойти защищать родину. Примерно 3-4 месяца он обдумывал этот план. Мужчина планирует приблизить победу и отправиться служить.

Известно, что у Альберта есть многодетная семья — жена и 5 детей. Житель Татарстана признался, что его семья не одобрила такой выбор, пишет БИЗНЕС Online.

Представитель командования ВДВ заявил, что им нужны такие герои и они готовы его взять.

Ранее мы писали о том, что в Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова.

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