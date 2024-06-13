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В Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова

Новое место для отдыха находится в районе АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И.Тихомирова»

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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В Авиастроительном районе региональной столицы теперь есть сквер им. Б. Тихомирова. Постановление появилось в издании муниципальных правовых актов.

Новое место для отдыха находится в районе АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И.Тихомирова» на улицах Дементьева и Ижевская.

Борис Тихомиров - почетный строитель РФ. В компании мужчина проработал 50 лет: с 1970 по 2020 год. Житель Татарстана был в должности от инженера до гендиректора.

Ранее мы писали о том, что синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани.

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