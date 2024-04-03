Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

«Алабуга Политех» выложил видео с потерпевшими после атаки БПЛА

«Алабуга Политех» опубликовал видео с пострадавшими студентами после атаки БПЛА
«Алабуга Политех» выложил видео с потерпевшими после атаки БПЛА

Телеграм-канал / ОЭЗ «Алабуга»

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Потерпевшая в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов на Татарстан студентка «Алабуги Политех» сообщила, что инициаторами были самые настоящие варвары. Видео появились в телеграм-канале ОЭЗ «Алабуга».

Уроженка Кении Отиено Макрене Ошиенг заявила, что прибыла в Республику Татарстан, чтобы учиться и работать. Студентка подчеркнула, что в настоящее время с ней все в порядке.

Девушка отметила, что инициаторы нападения заслуживают достаточно серьезного осуждения.

Ранее мы писали о том, что число пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до 14 человек.

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