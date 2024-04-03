Число пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до 14 человек

Количество потерпевших после атаки беспилотных летательных аппаратов в Татарстане возросло до 14 человек. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

По имеющейся информации, 6 человек все еще находятся в медучреждении, остальных отпустили домой, пишет РИА Новости.

Напомним, 2 апреля утром предприятия Нижнекамска и Елабуги атаковали беспилотники. Кроме того, в этот же день в Татарстане 2 беспилотника атаковали общежитие «Алабуга».

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников.