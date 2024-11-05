Аферисты позвонили татарстанке от имени умершей мамы

Ночью татарстанке позвонила мать, которая ушла из жизни примерно полгода назад, пишет издание «КП».

Местной жительнице рассказала, что в Тибете специалисты научились воскрешать людей с того света. Вот только за это нужно заплатить немалые деньги - 20 тыс. рублей. Для оплаты умелые монахи отправили номер карты в вацап.

Когда испуганная женщина разбудила мужа и попросила денег, то выяснилось, что это просто новый способ мошенничества — злоумышленники ищут видео или аудио со своими жертвами, копируют их голос при помощью искусственного интеллекта и вымогают денежные средства.

Ранее мы писали о том, что жительница Набережных Челнов Республики Татарстан выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара в 5-этажке. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону. Пожарные выяснили, что пожар был в 3-комнатной квартире