Аферисты позвонили татарстанке от имени умершей мамы
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Ночью татарстанке позвонила мать, которая ушла из жизни примерно полгода назад, пишет издание «КП».
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