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Челнинка выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара в 5-этажке

Пожарные выяснили, что пожар был в 3-комнатной ...

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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Пламя вспыхнуло 4 ноября 2024 года, на 3 этаже 5-этажного дома в п. ЗЯБ на ул. Хади Такташ. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану.

Когда специалисты прибыли на место происшествие они увидели, что одной женщине пришлось совершить прыжок из полыхающей квартиры на 3 этаже, чтобы спастись. Как итог, 35-летнюю потерпевшую увезли в больницу на машине скорой медицинской помощи.

Пожарные выяснили, что пожар был в 3-комнатной квартире на 3 этаже. Из подъезда удалось спасти 10 местных жителей.

С огнем получилось быстро справиться. Площадь возгорания - 25 квадратных метров. Причины пожара выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом. Известно, что семья вызвала такси к бане на ул. 1 Мая до Салават Купере. На место прибыли скорая и сотрудники полиции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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