35-летнего отца, выкинувшего дочь из окна 5 этажа в Юдино, отправили на лечение

Все случилось в феврале 2024 года: 35-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения пытался выбросить из окна 5 этажа девочку - ее спас свидетель. В отношении горе-отца возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

В Следственном комитете сообщили, что в результате экспертизы у мужчины были диагностированы признаки психического заболевания. Специалисты обратились в суд с просьбой применить к мужчине принудительные меры, пишет inkazan

Фигуранту почудилось, что в доме начался пожар и решил выкинуть ребенка из окна, чтобы "спасти".

Ранее мы писали о том, что в Казани на Белинского водитель Hyundai сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.