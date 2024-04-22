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Танцовщица из Казани Камилла Исмагилова победила в телеконкурсе «Большой балет»

Танцовщица из Казани Камилла Исмагилова победила в телеконкурсе «Большой балет»

https://stanmus.ru/people/kamilla-ismagilova/?ysclid=lvaer7cjq7848580239#artist

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На телеканале «Россия — Культура» были подведены итоги 5 сезона конкурса «Большой балет». В нем участвовали 16 молодых артистов из ведущих театров России, Кубы и ближнего зарубежья.

Жюри выбрали лучшей танцовщицей выпускницу Казанского хореографического училища, солистку Московского музыкального театра Камиллу Исмагилову. Девушка принимала участие в конкурсе вместе со своим мужем и партнером Субедеем Дангытом.

Лучшим танцовщиком был признан — Кубаныч Шамакеев (Челябинский театр оперы и балета).

Уроженка Казани окончила вуз в 2017 году, затем год проработала в кордебалете театра имени Джалиля, однако, не увидев там перспектив, перебралась сперва в Ростов-на-Дону, а затем в Астрахань. Девушка танцевала ведущие партии и уже успела стать лауреатом некоторых международных конкурсов.

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