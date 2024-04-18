20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон
Екатерина Елисеева
20 апреля 2024 года в Казани Татарстана завершается отопительный сезон.
Причина - в городе наступил сезон устойчивых положительных температур. Такое постановление было подписано в Исполнительном комитете региональной столицы.
Ранее мы писали о том, что госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные.
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