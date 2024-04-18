20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

20 апреля 2024 года в Казани Татарстана завершается отопительный сезон.

Причина - в городе наступил сезон устойчивых положительных температур. Такое постановление было подписано в Исполнительном комитете региональной столицы.

Ранее мы писали о том, что госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные.