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20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

Екатерина Елисеева

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20 апреля 2024 года в Казани Татарстана завершается отопительный сезон.

Причина - в городе наступил сезон устойчивых положительных температур. Такое постановление было подписано в Исполнительном комитете региональной столицы.

Ранее мы писали о том, что госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные.

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