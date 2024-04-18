Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

Самые лучшие молочные сосиски озвучили специалисты на дегустации в Госалкогольинпекции. Подробнее об этом от Алмаза Хакимова.

Каждую сосиску без пленки вносят работники лаборатории, после чего дегустаторы оценивают их по 5-балльной шкале, сообщают "Вести Татарстан".

Председатель общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Юлия Нигматуллина сообщила, что к несчастью, на 2 номере страшно даже пробовать, так как консистенция образца далеко не та на которую надеешься.

Руководитель отдела развития продовольственного рынка Минсельхоза РТ Тимур Арсланов отметил, что третий вариант сейчас самый негативный.

Конкурсантов могло быть и больше, 3 производителей отсеяли в ходе закупки из-за сухих сосисок и мятой оболочки. Некоторые производители вместо говядины и свинины добавляют курицу, а также грешат с пищевыми добавками, к примеру, с мясным клеем.

1 место у сосисок марки «Звениговский» Республика Марий Эл.

2 место Елабужской марки «РМ АГРО»,

3 место Сосиски «Мираторг» Курской области.

На последних местах находятся сосиски «Атяшево» из Мордовии.

«Рублевский. Академия вкуса» из Москвы

Сосиски «Молочные с натуральным молоком» «Царицыно» из Москвы.

Сведения дегустации будут переданы в управление Россельхознадзора и Роспотребнадзора региона.