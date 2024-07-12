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10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

Одному из парней — 14 лет, другому всего 10

Катя Царева

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Несовершеннолетние на квадроцикле влетели во внедорожник в Новых Сокурах Татарстана. Известно, что один ребёнок умер.

Как рассказал водитель, подростки появились на проезжей части совершенно внезапно. Соседи заявили, что дети вылетели с улицы Горького, вот только не успели вырулить. Свидетели вызвали скорую помощь, однако карета поехала из Лаишево и продолжительное время стояла в пробке. В результате приехал автомобиль из ДРКБ.

Одному из парней — 14 лет, другому всего 10. Младший умер. Старшего госпитализировали с многочисленными переломами и ушибом головного мозга. С водителем все хорошо.

Ранее мы писали о том, что 3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане.

Еще одна жуткая авария произошла в Бугульме. Там водитель на скорости на переходе сбил маму с 2 детьми.

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