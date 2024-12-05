Новости Татарстана
· 16+ · Диана Алмакаева

10 декабря пройдет TgConf в Казани

Рекомендуем присоединиться, если: 

Подписаться в Telegram

Рекомендуем присоединиться, если:

— Работаете с трафиком из Telegram Ads или посевов
— Продаете свои услуги через Telegram
— Еще не зарабатываете в TG, но планируете

Вот лишь некоторые из спикеров:
— Марат Шайхетдинов (Основатель TgConf, Clickise и TgBooster)
— Антон Протченко (Маркетолог Вкусвилл)
— Ксения Абрамова (Креативный редактор и продюсер спецпроектов интернет-журнала Enter)
— Инал Карданов (Партнер TON Ventures, ex-GameFi Lead TON Foundation)
— Денис Васин (СЕО Storm Trade, #1 Perp DEX на TON)
— Влад Силантьев (Сооснователь Telescope и агентства по трафику в Telegram Ads)
— Анна Иванова (Solo таргетолог, Месячный рекламный бюджет в Telegram Ads от 70 000 евро)
— Ксения Абрамова (Креативный редактор и продюсер спецпроектов интернет-журнала Enter)
и другие.

18 сентября в Москве TgConf собрал 2047 участников, в Казани организаторы планируется тот же уровень качества информации. Ребятам полностью можно доверять в этом плане.

Поэтому, если вы работает с трафиком из Telegram, то успейте приобрести билет до повышения цен.

Приобрести билет

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Завершено расследование уголовного дела экс-главы двух районов Казани

Новости России

день назад

ВТБ: к 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

травля клопов в квартире цены московская область

Новости Татарстана

день назад

Прокурор Татарстана недоволен образом жизни чиновников

Важное в РТ

2 дня назад

Вместо работы – шопинг: как татарстанцы провели «Черную пятницу»

курсы младшей медсестры в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане средний размер взятки вырос в 1,5 раза

Новости Татарстана

день назад

Татарстан готов принять 300 соотечественников из-за рубежа в 2025 году

Новости Казани

23 часа назад

В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-эпидемиологических нарушений

Новости Татарстана

день назад

Прокурор РТ осудил депутатов, вступившихся за бывшего главу Тукаевского района

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за полтора года по Волжской тропе прошли 25 тысяч человек
Лонгриды
22 часа назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Центробанк предложил новые варианты символов Ка...

Новости Казани

час назад

В Казани автобусы №72 и №75 перешли на бескондукторную оплату проезда

Новости России

2 часа назад

билайн, Everland и Альянс по защите детей в цифровой среде запустили онлайн-марафон для незрячих детей по работе с офисными приложениями

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане увеличилось числа несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю

Новости Татарстана

3 часа назад

В поселке Борисоглебское на улице Шоссейной изменили скоростной режим из-за ДТП
В Чистопольском районе Татарстана пострадали че...
Новости Татарстана
день назад

В Чистопольском районе Татарстана пострадали четыре человека в результате ДТП

Новости Казани

4 часа назад

Казань погрузится в атмосферу Нового года уже в эту пятницу

Новости Казани

4 часа назад

В Казани пройдет концерт группы «Ключевая»: фронтмен родом из нашего города

Новости Татарстана

5 часов назад

В Набережных Челнах завершился ремонт поликлиники №4
Свитер и носки с оленями – классика, но не един...
Интересное в Казани
5 дней назад

Свитер и носки с оленями – классика, но не единственный вариант. Рассказываем, как сделать необычный и изысканный подарок на Новый год