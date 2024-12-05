10 декабря пройдет TgConf в Казани
Рекомендуем присоединиться, если:
— Работаете с трафиком из Telegram Ads или посевов
— Продаете свои услуги через Telegram
— Еще не зарабатываете в TG, но планируете
Вот лишь некоторые из спикеров:
— Марат Шайхетдинов (Основатель TgConf, Clickise и TgBooster)
— Антон Протченко (Маркетолог Вкусвилл)
— Ксения Абрамова (Креативный редактор и продюсер спецпроектов интернет-журнала Enter)
— Инал Карданов (Партнер TON Ventures, ex-GameFi Lead TON Foundation)
— Денис Васин (СЕО Storm Trade, #1 Perp DEX на TON)
— Влад Силантьев (Сооснователь Telescope и агентства по трафику в Telegram Ads)
— Анна Иванова (Solo таргетолог, Месячный рекламный бюджет в Telegram Ads от 70 000 евро)
— Ксения Абрамова (Креативный редактор и продюсер спецпроектов интернет-журнала Enter)
и другие.
18 сентября в Москве TgConf собрал 2047 участников, в Казани организаторы планируется тот же уровень качества информации. Ребятам полностью можно доверять в этом плане.
Поэтому, если вы работает с трафиком из Telegram, то успейте приобрести билет до повышения цен.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец