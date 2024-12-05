10 декабря пройдет TgConf в Казани

Рекомендуем присоединиться, если:

— Работаете с трафиком из Telegram Ads или посевов

— Продаете свои услуги через Telegram

— Еще не зарабатываете в TG, но планируете

Вот лишь некоторые из спикеров:

— Марат Шайхетдинов (Основатель TgConf, Clickise и TgBooster)

— Антон Протченко (Маркетолог Вкусвилл)

— Ксения Абрамова (Креативный редактор и продюсер спецпроектов интернет-журнала Enter)

— Инал Карданов (Партнер TON Ventures, ex-GameFi Lead TON Foundation)

— Денис Васин (СЕО Storm Trade, #1 Perp DEX на TON)

— Влад Силантьев (Сооснователь Telescope и агентства по трафику в Telegram Ads)

— Анна Иванова (Solo таргетолог, Месячный рекламный бюджет в Telegram Ads от 70 000 евро)

— Ксения Абрамова (Креативный редактор и продюсер спецпроектов интернет-журнала Enter)

и другие.

18 сентября в Москве TgConf собрал 2047 участников, в Казани организаторы планируется тот же уровень качества информации. Ребятам полностью можно доверять в этом плане.

Поэтому, если вы работает с трафиком из Telegram, то успейте приобрести билет до повышения цен.

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