Жители Казани смогут получить бонусы за сдачу ненужных вещей

В Казани появилось 35 боксов «Не просто вещь», которые предназначены для приема ненужной одежды и текстиля. Кроме того, еще 35 таких объектов появятся в региональной столице до конца 2024 года.

Специалисты будут сортировать вещи и отправлять из на вторичное использование или же на переработку. За вещи люди получат бонусы в мобильном приложении Ecoplatform и смогут обменять их на скидки.

К концу 2024 года общее число боксов в Казани будет более 70.

Уже больше 1250 боксов «Не просто вещь» принимают старую одежду и текстиль в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнего Новгорода.

Ранее мы писали о том, что на базе казанского центрального универсального магазина появится Центр народно-художественных промыслов. Об этом сообщил глава региона Рустам Минниханов во время обращения к Государственного совета Татарстана.