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В РПЦ рассказали, как надо молиться, чтобы Бог послал здоровье и богатство

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Священник Русской православной церкви Валерий Сосковец объяснил верующим, как следует обращаться к Богу с просьбами о здоровье и достатке, пишет ИА ЕЛЬ.

По словам священнослужителя, специально просить у Всевышнего богатства и крепкого здоровья не стоит. Он напомнил слова из Евангелия от Матфея, где говорится, что прежде нужно искать Царства Божия и правды Его, а все остальное приложится.

Отец Валерий отметил, что человеку важнее стремиться к праведной жизни, помогать ближним и совершать добрые дела. Особое значение, по его словам, имеет желание обрести разумное сердце, способное отличать добро от зла.

Священник подчеркнул, что если человек старается приблизиться к Богу, стремится к святости и Царству Божию, то Господь даст ему все необходимое для жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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