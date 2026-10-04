Продюсер Джигурды оказалась в тайской тюрьме после проверки документов

Продюсера Никиты Джигурды Екатерину задержали в Таиланде после проверки документов, сообщает Baza.

По данным источника, причиной стала отсутствующая бронь обратного билета в Россию. После задержания Екатерину поместили в местную камеру.

Продюсер рассказала, что в помещении было очень холодно. Чтобы согреться, ей пришлось укрываться несколькими одеялами. Бесплатное питание, по ее словам, не предоставляли, поэтому еду она покупала за собственные деньги.

Екатерина отметила, что обычно пользуется ускоренным прохождением пограничных процедур. Однако в этот раз она решила идти через общий коридор вместе с другими пассажирами, где ее и остановили сотрудники полиции.

Освободили продюсера рано утром. В общей сложности она провела в камере более 12 часов.

Ранее Никита Джигурда говорил, что супруга Марина Анисина запретила ему общаться с Анастасией Волочковой. По его словам, он согласился с этим требованием.