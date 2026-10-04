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Священники ответили, сколько можно пить алкоголя, дабы не согрешить

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Православным верующим напомнили, что церковь не запрещает умеренное употребление вина, однако считает грехом пьянство и потерю контроля над собой, пишет Pravda.Ru.

Несмотря на использование кагора в отдельных церковных обрядах, чрезмерное употребление алкоголя в православии не одобряется. В апостольских посланиях и Ветхом Завете упоминается вино, а также говорится о его свойствах. Этот напиток присутствовал и во время трапез Христа с учениками.

Современная церковь не осуждает само употребление вина, но подчеркивает необходимость соблюдать меру. Сегодня человек может свободно приобрести столько алкоголя, сколько захочет, однако злоупотребление спиртным разрушает не только тело и разум, но и влияет на духовное состояние.

Небольшое количество вина за праздничным столом не считается запретным. Иначе церковь относится к пьянству и алкогольной зависимости. В таком состоянии человек может утратить самообладание, поставить себя выше окружающих и Бога, что для верующего недопустимо.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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