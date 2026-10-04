Экс-тренер «Ростова» Альба близок к назначению в московскую «Родину»

Бывший тренер «Ростова» Джонатан Альба достиг договоренности с московской «Родиной», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, соглашение с испанским специалистом планируют оформить до лета 2028 года. Ежемесячная зарплата тренера должна составить 4 миллиона рублей, также в контракте предусмотрены бонусы.

Сейчас сторонам остается согласовать отдельные условия по договорам помощников главного тренера. После этого контракт с Альбой должен быть подписан в ближайшие дни.

Ожидается, что Джонатан Альба присоединится к «Родине» после окончания международной паузы. В этот период испанский специалист продолжает работу в сборной.