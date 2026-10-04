Не у нас

Экс-тренер «Ростова» Альба близок к назначению в московскую «Родину»

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Бывший тренер «Ростова» Джонатан Альба достиг договоренности с московской «Родиной», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, соглашение с испанским специалистом планируют оформить до лета 2028 года. Ежемесячная зарплата тренера должна составить 4 миллиона рублей, также в контракте предусмотрены бонусы.

Сейчас сторонам остается согласовать отдельные условия по договорам помощников главного тренера. После этого контракт с Альбой должен быть подписан в ближайшие дни.

Ожидается, что Джонатан Альба присоединится к «Родине» после окончания международной паузы. В этот период испанский специалист продолжает работу в сборной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

3 часа назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Технологии

день назад

Google вводит суточную паузу перед установкой APK-файлов

уничтожение клопов в квартире москва санэпидемстанция цены

Технологии

день назад

Богданов раскритиковал портал america.gov на фоне «Госуслуг»

Интересное в Казани

2 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

женский бокс занятия в Москве

Технологии

день назад

Смартфон сам переключается с Wi-Fi на мобильную сеть: почему интернет может незаметно расходовать трафик

Не у нас

день назад

Ходьба в детстве связана с меньшим риском психических проблем у подростков

Технологии

день назад

Смартфон показывает уведомления с большой задержкой: почему сообщения приходят сразу пачкой

Технологии

8 часов назад

Уведомления исчезли с экрана блокировки: какую настройку смартфона стоит проверить первой
Новости Татарстана
3 часа назад

Федеральный бюджет сократит финансирование ЖКХ Татарстана на 480 млн рублей

Федеральное финансирование ЖКХ Татарстана в 202...

Технологии

7 минут назад

Из Game Pass 15 октября уберут Clair Obscur: Expedition 33

Не у нас

30 минут назад

Священники пояснили, как самоубийство отражается на родных

Не у нас

35 минут назад

Богослов Осипов объяснил, как молиться при нехватке времени

Технологии

39 минут назад

Google с 9 октября уберёт Gemini Pro из бесплатного доступа
ИИ-агент искал уязвимости в банках Кореи и в си...
Технологии
4 часа назад

ИИ-агент искал уязвимости в банках Кореи и в системе Австралии

Не у нас

50 минут назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

Не у нас

56 минут назад

В РПЦ рассказали, как надо молиться, чтобы Бог послал здоровье и богатство

Не у нас

59 минут назад

Священники ответили, сколько можно пить алкоголя, дабы не согрешить
Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе,...
Интересное в Казани
5 дней назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями