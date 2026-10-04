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Ученые разработали материал для строительства на Марсе с дрожжами

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Гонконгские исследователи создали строительный материал, который потенциально может использоваться для строительства на Марсе. В его составе — песок, желатиновый гидрогель и генетически модифицированные дрожжи.

Исследованием руководил профессор Цю Цзишэнь. В проекте участвовали ученые Гонконгского университета науки и технологий и Гонконгского политехнического университета.

Авторы работы отмечают, что строительство на Марсе потребует тяжелой техники и больших затрат энергии. Атмосфера планеты имеет плотность менее 1% от земной, а температура на ее поверхности может опускаться ниже -50 градусов.

Эксперимент провели в климатической камере, где воспроизвели марсианские условия с давлением 0,01 атмосферы и температурой -30 градусов. С помощью 3D-принтера ученые изготовили небольшую конструкцию из нового материала.

Расчеты показали, что для производства одного кубометра биологического стройматериала потребуется менее часа работы солнечных панелей. Для спекания аналогичного количества марсианского грунта, согласно расчетам, понадобится несколько суток.

Если компоненты будут доставляться с Земли, на один кубометр материала потребуется несколько десятков килограммов сырья. При этом 70–80% составят желатин и питательные вещества для дрожжей. В дальнейшем исследователи допускают возможность получать необходимые компоненты непосредственно на Марсе за счет переработки метана, углекислого газа и водяного льда.

Технологию также предлагают использовать на Земле. Одним из возможных вариантов ученые называют строительство антарктических станций в удаленных от побережья районах. По словам Цю Цзишэня, из-за земной гравитации такие здания будут ниже, чем аналогичные сооружения на Марсе, сообщает "Самара Онлайн 24".

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