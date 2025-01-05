«Зенит-Казань» примет московский МГТУ на своей площадке

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» проведет встречу с одним из аутсайдеров мужской Суперлиги, командой МГТУ из Москвы, они встретятся в 19-ом туре национального первенства.



Казанские волейболисты закончили предыдущий год на минорной ноте, потерпев поражение от москвичей из «Динамо», завершив матч в Кубке России со счётом 0:3. Тем не менее «Зенит» продолжает лидировать, имея в активе 47 очков и всего один проигрыш.



Коллектив МГТУ располагается на самом дне турнирного списка. В этом сезоне москвичи сумели выиграть только два матча из 17 проведенных и набрать всего 6 очков.



Матч между двумя командами начнется в 17:00 по мск на арене Казанского волейбольного центра.