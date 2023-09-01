Запросы от школ уже сейчас: организуют водный тур для школьников из Ульяновска в Казань

В Ульяновске могут запустить туры в Казань года для школьников на «Метеоре-2020»

Из Ульяновска в Казань этой осенью планируют организовать образовательный тур для школьников на «Метеоре-2020», рассказала представитель «Симбирсити» Анна Немоляева на пресс-конференции.

С ее слов, уже сегодня есть несколько запросов от школ, которые хотели бы отправиться с пакетными турами в Казань. Такая возможность будет обсуждаться на 8,9 и 10 сентября.

С ее слов, для школьников буквально накануне был подготовлен образовательный тур, который рассчитан на два дня. В планах - отправить как минимум одну группу ребят из Ульяновска в Казань.

Первый экскурсионный рейс из Ульяновска «Метеор-2020» был совершен в Казань 18 августа. Глава РТ Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских достигли в этом вопросе договоренностей о субсидировании поездок.